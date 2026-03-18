Messico, in Senato il piano B della riforma elettorale

CITTÀ DEL MESSICO, 17 MAR - Il Senato messicano ha ricevuto il piano B della riforma elettorale promosso dalla presidente Claudia Sheinbaum. Il nuovo testo, formulato per superare lo scoglio della maggioranza qualificata, punta a ridurre i privilegi della burocrazia e a imporre tetti salariali per i dirigenti di partito e i vertici dell'autorità elettorale. In merito alla spesa pubblica, il documento prevede un taglio progressivo del 15% al bilancio del Senato, garantendo però che la misura "non potrà intaccare i diritti lavorativi dei dipendenti". Come ha ribadito la stessa Sheinbaum: "Questo è il piano B e come presidente continuerò a insistere che è indispensabile non spendere così tanto nei processi elettorali, né nei partiti politici". La proposta rivoluziona anche l'istituto della revoca del mandato, consentendo al capo dello Stato una partecipazione attiva: "La persona soggetta a revoca potrà diffondere il processo e promuovere il voto a suo favore". Resta in vigore il divieto assoluto di trasmettere propaganda governativa durante l'intero arco temporale della consultazione. L'esame parlamentare seguirà l'iter ordinario, con una possibile approvazione prima delle festività pasquali.