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Messico, il sito di Teotihuacan riapre con misure di sicurezza rafforzate

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CITTÀ DEL MESSICO, 23 APR - Il sito archeologico di Teotihuacan in Messico ha riaperto al pubblico dopo un attacco armato avvenuto lunedì scorso quando un uomo ha ucciso una turista canadese e ferito altre 13 persone, prima di togliersi la vita. Julio César Jasso Ramírez, di 27 anni, ha aperto il fuoco contro i visitatori presumibilmente influenzato da precedenti stragi che hanno avuto risonanza mondiale, come quella nella Columbine High School, avvenuta negli Stati Uniti il 20 aprile 1999. Il sito ora è stato sottoposto a misure di sicurezza rafforzate, due mesi prima dell'inizio dei Mondiali di calcio, che il Messico co-organizza con Stati Uniti e Canada. L'attentatore avrebbe agito da solo e soffriva di "problemi psicologici".  Tra gennaio e luglio 2025, Teotihuacan è stato il secondo sito archeologico più visitato del Paese, con quasi un milione di turisti.

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