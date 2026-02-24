Messico, governatore di Jalisco annuncia il ritorno alla normalità

CITTÀ DEL MESSICO, 23 FEB - Il governatore dello stato messicano di Jalisco, Pablo Lemus, ha annunciato la riattivazione totale delle attività economiche a partire da martedì 24 febbraio, superata la paralisi causata dalla morte del capo criminale "El Mencho". Le scuole riapriranno in presenza da mercoledì. In un filmato diffuso in rete, Lemus ha assicurato che il trasporto pubblico "opererà con normalità, incluse le applicazioni digitali di mobilità e quelle di cibo pronto". Ha poi precisato: "Da martedì i grandi magazzini, i negozi di prossimità, i mercati generali, le banche e i trasporti extraurbani riprenderanno le normali operazioni". I rifornimenti di carburante sono garantiti e le strade sono in fase di sgombero dai veicoli incendiati, supportate da 2.500 militari federali giunti a rinforzo. Un'attenzione speciale è dedicata a Puerto Vallarta, il principale polo turistico statale: le autorità hanno dispiegato personale per assicurare il ritorno dei mezzi pubblici e degli approvvigionamenti nella zona alberghiera e per tutta la cittadinanza. Il governatore ha ribadito che continuano "a lavorare affinché questa importantissima destinazione turistica torni il prima possibile alla sua totale normalità". Se la calma persisterà, il codice di massima allerta verrà presto revocato. Il mandatario ha concluso chiedendo coesione a tutta la società: "È il momento di recuperare la nostra città e il nostro stato. Dobbiamo mantenerci uniti".