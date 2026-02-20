Messico e Perù verso il disgelo dopo la crisi

CITTÀ DEL MESSICO, 19 FEB - Il Messico valuta la possibilità di una riapertura dei canali diplomatici con il Perù, nazione sudamericana segnata da una cronica instabilità istituzionale e da continui ribaltoni al vertice dello Stato. La svolta arriva dopo che il parlamento di Lima ha eletto come presidente provvisorio José María Balcázar. Il nuovo capo di Stato peruviano appartiene allo stesso schieramento politico di sinistra di Pedro Castillo, l'ex capo dell'esecutivo destituito e arrestato. L'affinità ha spinto la presidente messicana, Claudia Sheinbaum, a mostrare un'apertura nei confronti del nuovo governo, pur mantenendo cautela. "Aspetteremo di vedere, una volta che si sarà insediato, se sarà fattibile ristabilire le relazioni", ha dichiarato la leader durante una conferenza stampa. Sheinbaum ha però precisato che l'azione decisiva non spetterà al suo governo: "L'iniziativa deve partire dal Perù, perché sono stati loro a rompere i rapporti con il Messico". La frattura tra le due nazioni è avvenuta lo scorso novembre, quando il governo del Paese andino ha interrotto i legami per protestare contro la decisione messicana di concedere asilo politico a una ex ministra fedele a Castillo, considerata da Lima una ricercata dalla giustizia.