Messico: due deputati feriti a Sinaloa, uno è grave

CULIACAN, 28 GEN - È in gravi condizioni il deputato locale di Movimiento Ciudadano Sergio Torres Félix, mentre è fuori pericolo la collega di partito Elizabeth Montoya Ojeda, rimasta ferita in un attacco armato avvenuto oggi nello Stato messicano di Sinaloa. Lo ha riferito il governatore Rubén Rocha Moya, ripreso dai principali media messicani, dopo aver fatto visita ai due parlamentari negli ospedali in cui sono ricoverati. Secondo quanto comunicato, Torres è tuttora sottoposto a interventi chirurgici e il suo quadro clinico resta critico, mentre Montoya, pur dovendo affrontare ulteriori operazioni, non sarebbe in pericolo di vita. Illeso l'autista del veicolo sul quale viaggiavano. Rocha Moya ha inoltre riferito di essere in costante contatto con la presidente Claudia Sheinbaum e con il segretario alla Sicurezza Omar García Harfuch, che hanno richiesto aggiornamenti sull'evoluzione della situazione. Le autorità hanno avviato un'operazione per individuare i responsabili dell'attacco e non escludono che uno degli aggressori possa essere rimasto ferito. Il governatore ha assicurato che l'area è stata messa in sicurezza e che le indagini proseguono per evitare l'impunità.