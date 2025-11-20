Messico, arrestato mandante dell'omicidio del sindaco di Uruapan

CITTÀ DEL MESSICO, 20 NOV - Il ministro della Sicurezza del Messico, Omar García Harfuch, ha annunciato l'arresto di Jorge Armando "N", identificato come una delle menti dietro l'assassinio del sindaco di Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, avvenuto il 1° novembre. L'operazione, ha specificato, è stata resa possibile grazie a un'indagine congiunta tra le agenzie federali e la Procura dello stato di Michoacán. García Harfuch ha rivelato che l'imputato è uno dei leader di una cellula criminale legata al cartello Jalisco Nueva Generación. Secondo il ministro, l'analisi delle comunicazioni digitali ha comprovato il ruolo di Jorge Armando 'N' nel dare disposizioni e organizzare l'aggressione, mentre due complici, poi trovati morti, fornivano supporto logistico.