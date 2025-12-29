Messico, almeno 13 morti e 98 feriti nel deragliamento del Treno Interoceanico

OAXACA, 28 DIC - Almeno 13 morti e 98 feriti: si aggrava pesantemente il bilancio relativo al deragliamento del Treno Interoceanico nella regione dell'Istmo di Tehuantepec. Lo rende noto il governatore dello Stato messicano di Oaxaca, Salomón Jara Cruz in un messaggio pubblicato pochi minuti fa su X. "Siamo profondamente addolorati - ha scritto il governatore - per l'incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Nizanda, nel comune di Asunción Ixtaltepec, dove viaggiavano 250 persone. Ad oggi, 139 persone sono fuori pericolo, 98 sono rimaste ferite e 36 stanno ricevendo cure mediche; 13 persone hanno perso la vita. Il Governo dello Stato esprime le sue più sentite condoglianze alle famiglie di coloro che hanno perso la vita in questo tragico incidente. Offriamo il nostro pieno sostegno e impegno alle famiglie di coloro che viaggiavano sul treno interoceanico". Il Treno Interoceanico collega il Golfo del Messico all'Oceano Pacifico ed è considerato un'infrastruttura strategica per il trasporto di passeggeri e merci nel sud del Paese.