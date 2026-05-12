Messico, 'accordo con l'Ue apre nuovi orizzonti commerciali'

CITTÀ DEL MESSICO, 12 MAG - La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha affermato che la modernizzazione dell'accordo commerciale con l'Unione europea consentirà al Paese di aprire "altri orizzonti" economici, mentre proseguono i negoziati sul trattato nordamericano con Stati Uniti e Canada. L'intesa con Bruxelles sarà firmata il 22 maggio a Città del Messico durante un vertice con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Sheinbaum, riportano i media locali, ha spiegato che il nuovo accordo punta ad attrarre maggiori investimenti stranieri e ad aumentare l'export messicano verso il mercato europeo, in una fase segnata dalle tensioni commerciali legate ai dazi introdotti dal presidente statunitense Donald Trump nel suo secondo mandato. Secondo i dati diffusi dal governo, nel 2025 l'Unione europea è stata il secondo mercato di destinazione delle esportazioni messicane, per un valore di 27,6 miliardi di dollari, mentre le importazioni dall'Europa hanno raggiunto quasi 67 miliardi. Il settore imprenditoriale messicano ritiene che l'intesa possa rafforzare il ruolo del Paese come piattaforma produttiva alternativa per le imprese europee.