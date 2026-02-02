Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Messico, 1.190 militari cercano i 10 minatori rapiti nello Stato di Sinaloa

AA

CITTÀ DEL MESSICO, 01 FEB - Un dispiegamento di forze mai visto prima è in corso nello Stato messicano di Sinaloa. Su ordine della presidente Claudia Sheinbaum, 1.190 effettivi tra esercito, forze speciali e Guardia Nazionale sono stati inviati nel comune di Concordia per localizzare i dieci dipendenti della miniera d'argento, di proprietà dell'azienda canadese Vizsla Silver, sequestrati lo scorso 23 gennaio. L'operazione, coordinata dal ministro della Difesa, si avvale anche del supporto aereo di tre elicotteri da combattimento e due velivoli militari. Il governatore Rubén Rocha Moya ha sottolineato l'eccezionalità della misura, mai adottata prima con tale intensità per la ricerca di persone scomparse nella regione. Tra gli ostaggi figurano ingegneri, geologi e responsabili della sicurezza. Le indagini puntano su una cellula criminale legata ai "Los Chapitos", i figli di Joaquín "El Chapo" Guzmán, attualmente impegnati in una violenta disputa territoriale contro la fazione rivale di "El Mayo" Zambada. Il conflitto, che mira al controllo delle risorse minerarie e del territorio, ha già provocato la fuga forzata di oltre cento famiglie dalla zona.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CITTÀ DEL MESSICO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario