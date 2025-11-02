Messico, 1,5 milioni di persone alla sfilata del Día de Muertos

CITTÀ DEL MESSICO, 02 NOV - Tra calendule, farfalle monarca, teschi monumentali e il suono dei tamburi, si è svolta a Città del Messico la sfilata del Giorno dei Morti 2025, uno degli eventi culturali più attesi dell'anno nella capitale del Paese. Le autorità hanno segnalato la presenza di 1,45 milioni di persone lungo il percorso. Guidati dalla sindaca Clara Brugada, oltre 8.000 artisti, ballerini, e musicisti hanno camminato lungo Paseo de la Reforma e le vie del centro storico della metropoli con carri allegorici e figure giganti per rendere omaggio ai defunti e alle tradizioni. Nel suo discorso, Brugada ha sottolineato che il Giorno dei Morti "non è assenza, ma memoria viva" e che questa antica celebrazione sopravvive perché "nasce dall'amore per coloro che ci hanno dato la vita e continuano ad accompagnarci oltre il tempo".