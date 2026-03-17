Messaggio scritto di Larijani pubblicato sui social

ISTANBUL, 17 MAR - I profili di X e Telegram di Ali Larijani, segretario del consiglio di sicurezza dell'Iran, hanno pubblicato una nota scritta a lui attribuito dopo che Israele aveva dichiarato di averlo colpito e ucciso in un raid notturno su Teheran. Il messaggio di Larijani, ritenuto il funzionario più influente della Repubblica islamica, riguarda la cerimonia funebre per dei soldati della Marina iraniana. "Il loro ricordo rimarrà per sempre nei cuori della nazione iraniana e questi martiri costituiranno per molti anni le fondamenta dell'Esercito della Repubblica Islamica nella struttura delle forze armate", si legge nel testo.