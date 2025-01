Messa per la pace nel duomo di Orvieto con il card. Parolin

PERUGIA, 01 GEN - Le voci del Benedict Gospel Choir hanno accompagnato la tradizionale messa per la pace che ogni primo gennaio si tiene nel duomo di Orvieto, un momento di preghiera e musica inserito nel programma di Umbria jazz winter. Al cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, che ha concelebrato con il vescovo di Orvieto-Todi, monsignor Gualtiero Sigismondi, il compito dell'omelia in cui ha ricordato che "la pace è Gesù". Citando poi il messaggio di papa Francesco ai potenti della terra e invocando "il condono del debito internazionale, l'abolizione della pena di morte e l'istituzione di un fondo mondiale per abolire la fame nel mondo, fondo alimentato dalle spese ingenti che si fanno per le armi". Ad assistere alla celebrazione religiosa e poi al concerto, circa 2mila persone tra quelle all'interno della cattedrale e quelle che hanno potuto seguire solo dall'esterno.