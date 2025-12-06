Giornale di Brescia
Italia e Estero

Mes, 'garanzia per asset? Nostro ruolo limitato a Eurozona'

BRUXELLES, 06 DIC - "Nel quadro del trattato del Mes, il Meccanismo può fornire supporto solo agli Stati membri dell'Eurozona che ne facciano richiesta e unicamente allo scopo di salvaguardare la stabilità finanziaria dell'area euro e dei suoi membri". Lo riferisce una portavoce del Meccanismo europeo di stabilità, commentando l'ipotesi di una riforma che trasformi il fondo salva-Stati in uno strumento di garanzia nella condivisione dei rischi per superare lo stallo in Ue sull'utilizzo degli asset russi congelati.

BRUXELLES

