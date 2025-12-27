Giornale di Brescia
Italia e Estero

Merz, 'Zelensky ha il pieno sostegno degli europei'

AA

BRUXELLES, 27 DIC - "L'Ucraina ha il pieno sostegno del gruppo di Berlino. Il presidente Zelensky ci ha informato sui colloqui di pace con il presidente Trump" e "in stretto coordinamento con gli Stati Uniti stiamo lavorando per una pace duratura e giusta". Lo scrive su X il cancelliere tedesco Friedrich Merz al termine della videochiamata con il presidente ucraino e i leader europei.

Argomenti
BRUXELLES

