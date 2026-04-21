Merz verso Consiglio sicurezza sul caro-energia, al via incontri

ROMA, 21 APR - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha annunciato una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale sul caro-energia e oggi sono iniziati gli incontri preparatori. Lo riporta il sito di Tagesschau24 sottolineando che il ministro dell'Economia Reiche vedrà oggi i rappresentanti del settore aeronautico, con un focus sul cherosene. Merz, annunciando alla fiera di Hannover la convocazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale aveva spiegato che "l'obiettivo è chiaro: le imprese e i cittadini devono contare sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gasolio, benzina e jet fuel", ricorda il sito del media tedesco. La riunione del Consiglio, secondo alcuni media tedeschi, dovrebbe tenersi domani.