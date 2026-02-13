Merz, 'Vance ha ragione, c'è divario fra Ue e Usa'

BERLINO, 13 FEB - "Lasciatemi iniziare con la scomoda verità: tra l'Europa e gli Usa si è aperto un divario. Il vicepresidente J. D. Vance lo ha detto molto apertamente un anno fa qui a Monaco. Aveva ragione. La lotta culturale del movimento MAGA non è la nostra". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz a Monaco. "La libertà di parola da noi finisce quando questa si rivolge contro la dignità umana e la Costituzione. Noi non crediamo nei dazi doganali e nel protezionismo, ma nel libero scambio. Restiamo fedeli agli accordi sul clima e all'Oms perché convinti che solo insieme potremo risolvere le sfide globali", ha affermato il cancelliere tedesco.