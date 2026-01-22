Merz, 'unità e determinazione Ue hanno portato risultati'

BRUXELLES, 22 GEN - "È emerso che unità e determinazione da parte europea possono effettivamente produrre risultati. Sono molto grato che il presidente Trump abbia ora fatto un passo indietro rispetto ai suoi piani iniziali di prendere il controllo della Groenlandia. E sono anche grato che abbia rinunciato a imporre nuovi dazi il 1° febbraio. Tutto questo è il risultato dei nostri sforzi comuni tra l'Europa e gli Stati Uniti d'America per trovare una strada che ci permetta di andare avanti insieme nei tempi difficili che senza dubbio stiamo vivendo". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz arrivando al vertice Ue a Bruxelles.