Merz, stasera Witkoff e Kushner ai colloqui con gli europei

BERLINO, 15 DIC - Gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner si uniranno stasera ai colloqui degli europei. Lo ha annunciato ufficialmente in cancelleria il cancelliere Friedrich Merz, nella conferenza stampa con Volodymyr Zelensky. "Giovedì prossimo, in emergenza venerdì, dobbiamo arrivare a una accordo politico. È una questione decisiva per la nostra capacità di agire nell'Ue. E dobbiamo risolverla adesso, in modo che tutti gli stati Ue partecipino e che il rischio sia distribuito". Lo ha detto Friedrich Merz a proposito dell'uso degli asset russi a Berlino. "Non illudiamoci, se non ci riusciremo, la capacità di azione dell'Ue sarà massicciamente danneggiata per anni. E avremo dimostrato che, in una ora decisiva della nostra storia, non sappiamo stare insieme per difendere il nostro ordine politico. Perciò questa settimana è così importante per tutti noi".