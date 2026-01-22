Merz, siamo nel mondo delle grandi potenze ed è una minaccia

ROMA, 22 GEN - "Siamo entrati in un mondo di grandi potenze" il che rappresenta "una seria minaccia". "Le fondamenta" dell'"ordine internazionale degli ultimi tre decenni, ancorato al diritto internazionale, sono scosse": lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz nel suo intervento al World Economic Forum osservando che "il vecchio ordine mondiale si sta disfacendo a un ritmo mozzafiato". Merz ha aggiunto che non si deve accettare passivamente questa nuova realtà, perché "possiamo scegliere" e i partner con valori simili devono stare insieme. "Qualsiasi minaccia di impadronirsi di territori europei con la forza sarebbe inaccettabili. Anche nuovi dazi minaccerebbero le fondazioni delle relazioni transatlantiche, e se fossero adottati la risposta dell'Europa sarebbe unita, calma, misurata e ferma" ha detto poi, dopo lo scontro con gli Usa sulla Groenlandia su cui "si stanno facendo passi nella giusta direzione: accolgo con favore le dichiarazioni di Trump della scorsa notte".