Merz, 'possibilità di truppe tedesche in un Paese Nato vicino a Ucraina'

ROMA, 06 GEN - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha annunciato a Parigi "l'eventuale disponibilità" di dispiegare forse "in un Paese Nato vicino all'Ucraina", ma non direttamente sul terreno. Merz ha precisato in conferenza stampa all'Eliseo che "il tipo e la portata del contributo tedesco devono essere e saranno decisi dal governo federale e dal parlamento tedesco non appena saranno chiarite le condizioni menzionate. A titolo personale e a nome del governo federale, vorrei dire che non escludiamo nulla".

ROMA

