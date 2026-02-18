Giornale di Brescia
Merz, Parigi mira a un supercaccia di cui Berlino non ha bisogno

BERLINO, 18 FEB - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha apertamente messo in discussione il progetto del supercaccia franco-tedesco, chiarendo che la difficoltà sta nei requisiti, dal momento che Germania e Francia hanno bisogno di aerei diversi. "Abbiamo un vero problema sul profilo dei requisiti. E se non riusciamo a risolverlo, non potremo portare avanti il progetto", ha dichiarato Merz al podcast Machtwechsel. "Concretamente, nella prossima generazione di aerei da combattimento i francesi hanno bisogno di un velivolo in grado di trasportare armi nucleari e di operare da portaerei. Attualmente, nell'esercito tedesco non ne abbiamo bisogno".

BERLINO

