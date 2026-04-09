Merz, non vogliamo la divisione della Nato, mantenere il sangue freddo

BERLINO, 09 APR - "Noi non vogliamo, io non voglio alcuna divisione della Nato. La Nato è garante della nostra sicurezza. Noi dobbiamo mantenere il sangue freddo". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz a Berlino, in uno statement fuori programma in cancelleria. Merz ha definito la crisi nel Golfo è "uno stress test per le relazioni transatlantiche".