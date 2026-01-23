Merz, non posso accettare l'attuale governance del Board of peace per Gaza

ROMA, 23 GEN - "Rispetto al Consiglio di pace personalmente sarei disposto a entrarci se accompagnasse il processo su Gaza anche in una seconda fase, ma in ogni caso le attuali strutture di governance non possiamo accettarle". Lo ha detto il cancelliere Friedrich Merz al vertice intergovernativo Italia-Germania con la premier Giorgia Meloni rispondendo ad una domanda sul Board promosso da Donald Trump, aggiungendo "che siamo pronti a esplorare con gli Usa nuovi format".