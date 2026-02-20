Merz, 'non accetteremo l'odio per gli ebrei in Germania'

BERLINO, 20 FEB - "Noi non accetteremo l'odio per gli ebrei in questo Paese". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz che, parlando a Stoccarda al congresso della Cdu, presente anche l'ex cancelliera Angela Merkel, ha puntato il dito contro gli ambienti politici in cui attecchisce l'antisemitismo. "Noi siamo al fianco degli ebrei in Germania e in Israele", ha aggiunto. Il cancelliere ha poi detto che "siamo al fianco dei nostri amici ucraini, senza se e senza ma" e che "chi oggi proclama un pacifismo naif promuove le guerre dei domani". Sui rapporti transatlantici, il cancelliere ha affermato che all'amicizia con gli Stati Uniti "non rinunceremo in modo superficiale e lotteremo perché questa rimanga". Merz ha sottolineato che "dovremo prendere la responsabilità per noi stessi nelle nostre mani. Dobbiamo farlo e vogliamo farlo". "Noi vogliamo essere sicuri, forti e liberi. E innanzitutto con i nostri amici in Europa" Poi Merz ha parlato dell'economia tedesca, spronato il suo partito e il Paese ad aumentare la 'prestazione' della locomotiva europea: "La Germania deve essere al top della forma! O non ce la faremo. La Germania deve restare un Paese industriale", ha anche aggiunto. Merz ha sottolineato che il Paese è "ancora la terza forza economica mondiale, ma i prossimi anni decideranno a se saremo ancora un player globale". E ha citato i danni lasciati dai diversi anni di recessione. In un passaggio del suo discorso, il cancelliere ha anche sottolineato che "l'Europa ha bisogno di una Germania forte. Questo è il presupposto per un'Europa forte". Merz ha ribadito l'importanza della scelta di far leva sul debito per aprire al rafforzamento militare della Germania, che era arrivata al punto di essere "incapace di difendersi". Puntare su nuovi debiti "è stata una decisione difficile", ha sottolineato, aggiungendo che fosse però necessaria. Il vice portavoce del Governo federale tedesco Stefan Hille ha annunciato che Merz sarà in visita di Stato in Cina dal 24 al 26 febbraio.