Merz, l'ordine del dopoguerra non esiste più

BERLINO, 13 FEB - "We need to talk", "Dobbiamo parlare, è più urgente che mai". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz aprendo la conferenza di sicurezza di Monaco. "Da diversi anni anche qui in sala un umore segnato da tensioni e conflitti in aumento nel mondo". Merz ha citato anche il motto della conferenza: "Under destruction", a proposito dell'ordine di sicurezza mondiale del dopoguerra. "Temo che dobbiamo dirlo in termini ancora più chiari: quest'ordine, per quanto imperfetto fosse anche nei suoi momenti migliori, non esiste più".