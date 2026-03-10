Merz, Israele non proceda a passi per annessione Cisgiordania

BERLINO, 10 MAR - "I passi di annessione di cui si discute in Israele renderanno più complicata la soluzione a due Stati". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, a Berlino, a proposito delle iniziative del governo israeliano in Cisgiordania. Il governo tedesco chiede "con urgenza" di non procedere a passi del genere, ha spiegato, "questo sarebbe un grande errore".