Merz, il regime iraniano usando il terrore ha i giorni contati

BERLINO, 28 GEN - "Un regime che può mantenersi al potere solo con la forza bruta e il terrore contro la propria popolazione ha i giorni contati": lo ha detto il cancelliere federale Friedrich Merz a proposito dell'Iran. Merz ha precisato che "potrebbero essere settimane, ma questo regime non ha alcuna legittimità per governare il Paese e se ci sono state decine di migliaia di vittime nelle ultime manifestazioni contro il regime, è evidente che il regime dei mullah può mantenersi al potere solo con il terrore puro".