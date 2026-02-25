Giornale di Brescia
Merz, 'grande potenziale di crescita in economia cinese e tedesca'

PECHINO, 25 FEB - La Germania intende ampliare le relazioni economiche e diplomatiche con la Cina, ci sono grandi potenziali di crescita per entrambi i Paesi. Lo ha dichiarato il Cancelliere tedesco Friedrich Merz durante l'incontro a Pechino con il primo ministro cinese Li Qiang. Lo riferisce la Dpa. "Attribuisco grande importanza al mantenimento e all'approfondimento di queste relazioni, ove possibile", ha dichiarato all'inizio della sua visita in Cina sottolineando la necessità di una stretta cooperazione con Pechino a livello europeo. "Condividiamo la responsabilità nel mondo e dovremmo essere all'altezza di questa responsabilità insieme". C'è "un grande potenziale di ulteriore crescita" in entrambe le economie, ha affermato Merz. Per raggiungere questo obiettivo, sono necessari "canali di comunicazione aperti". Il Cancelliere ha annunciato visite dei ministri competenti nei prossimi mesi.

PECHINO

