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Italia e Estero

Merz e Zelensky, l'Europa deve essere parte del processo di pace

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BERLINO, 14 APR - "Un partecipazione dell'Europa, e una partecipazione della Germania al processo della pace, in qualità di sostenitore di gran lunga maggiore, è per me irrinunciabile. Noi saremo parte di questo processo e anche parte della ricostruzione del dopoguerra". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz a Berlino, in conferenza stampa a Berlino. "Stiamo organizzando altri incontri", ha aggiunto. "L'Europa deve essere parte dei negoziati", ha fatto eco Zelensky dal canto suo.

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