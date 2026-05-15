Merz, buona telefonata con Trump, Usa e Germania partner solidi in Nato forte

BERLINO, 15 MAG - "Ho avuto una buona telefonata con Trump nel corso del suo viaggio di ritorno dalla Cina. Siamo d'accordo sul fatto che l'Iran debba sedersi al tavolo dei negoziati. Lo stretto di Hormuz va riaperto. Teheran deve rinunciare al possesso delle armi nucleari". Lo scrive il cancelliere tedesco Friedrich Merz su X. "Abbiamo inoltre discusso - sostiene il cancelliere - di una soluzione pacifica per l'Ucraina e coordinato le nostre posizioni in vista del vertice Nato di Ankara. Gli Stati Uniti e la Germania sono partner solidi in una Nato forte".