Merz ai tedeschi per Capodanno, '2026 sia anno di svolta'

BERLINO, 31 DIC - "Il 2026 può diventare un anno di svolta. Questa è la prospettiva che voglio aprire a voi e a tutti noi: questo può essere un anno decisivo per il nostro Paese e per l'Europa. Può essere un anno in cui la Germania e l'Europa riprendono con nuova forza il filo di decenni di pace, libertà e prosperità". Lo afferma nel tradizionale discorso di fine anno il cancelliere federale tedesco Friedrich Merz. Il cancelliere ha ricordato le riforme portate avanti dal suo governo, citando quella del servizio militare, il contrasto dell'immigrazione clandestina, l'abbattimento della burocrazia e l'abolizione del reddito di cittadinanza sostituito da un'assicurazione fondamentale. "La nostra società sta invecchiando, le generazioni del baby boom stanno per andare in pensione. Pertanto, nel prossimo anno sarà fondamentale creare un nuovo equilibrio nei nostri sistemi di sicurezza sociale, che concili in modo equo le esigenze di tutte le generazioni", ha affermato il cancelliere che ha invitato i tedeschi a non lasciarsi "guidare dalla paura e dallo scoraggiamento, ma dalla fiducia e dalla convinzione nella nostra capacità di superare qualsiasi sfida, non importa quanto grande possa essere". Merz ha poi nuovamente chiesto pazienza ai cittadini: "Non pochi diranno: non è abbastanza, è troppo poco, e non si avvertono ancora risultati sufficienti. E io vi rispondo: avete ragione! Non è abbastanza, ma il governo federale ha iniziato il suo lavoro. E sono certo che la Germania raccoglierà i frutti delle riforme, anche se ci vorrà un po' di tempo". Il discorso sarà trasmesso integralmente questa sera a partire dalle 19.15.