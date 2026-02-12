Merkel smentisce le voci di Bild su possibile candidatura a presidenza

BERLINO, 12 FEB - Angela Merkel ha reso noto che parteciperà al prossimo congresso della Cdu a Stoccarda, dopo una prolungata e vistosa assenza, e la Bild coglie la palla al balzo per annunciare un possibile ritorno dell'ex cancelliera ai vertici, con una presunta candidatura alla Presidenza della Repubblica, che potrebbe arrivare dal partito dei Verdi. Non proprio una voce nuova, ma dall'ufficio di Merkel è arrivata una netta smentita: "è assurdo", ha risposto in proposito una portavoce al Tagesspiegel. Il mandato dell'attuale presidente socialdemocratico Frank-Walter Steinmeier finirà il 18 marzo 2027.