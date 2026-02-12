Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Merkel smentisce le voci di Bild su possibile candidatura a presidenza

AA

BERLINO, 12 FEB - Angela Merkel ha reso noto che parteciperà al prossimo congresso della Cdu a Stoccarda, dopo una prolungata e vistosa assenza, e la Bild coglie la palla al balzo per annunciare un possibile ritorno dell'ex cancelliera ai vertici, con una presunta candidatura alla Presidenza della Repubblica, che potrebbe arrivare dal partito dei Verdi. Non proprio una voce nuova, ma dall'ufficio di Merkel è arrivata una netta smentita: "è assurdo", ha risposto in proposito una portavoce al Tagesspiegel. Il mandato dell'attuale presidente socialdemocratico Frank-Walter Steinmeier finirà il 18 marzo 2027.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BERLINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario