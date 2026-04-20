Mercoledì gli ambasciatori dei 27 in Ue votano sul prestito a Kiev
AA
BRUXELLES, 20 APR - "Alla luce dei recenti sviluppi, la Presidenza ha inserito all'ordine del giorno della riunione Coreper II di mercoledì 22 aprile, come punto non oggetto di discussione (e quindi in votazione, ndr), la modifica del regolamento del Quadro Finanziario Pluriennale, ultimo elemento necessario per consentire l'erogazione del prestito di 90 miliardi di euro all'Ucraina". Lo annuncia un portavoce della presidenza cipriota. "Una volta approvata dal Coreper, verrà avviata una procedura scritta per la sua adozione definitiva", viene aggiunto in merito al via libera al prestito, finora bloccato dall'Ungheria.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti