Mercato della droga in orario d'ufficio, 3 arresti nel Pavese

Dalle prime luci dell'alba, su delega della Procura di Velletri, i carabinieri della compagnia di Velletri, stanno eseguendo nelle province di Roma, Viterbo, Frosinone, Rieti, Latina e Chieti, un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 33persone, per lo più di italiane (di cui 5 donne). Di questi, 11 sono destinatari di custodia cautelare in carcere e 22 ai domiciliari. Sono accusati, a vario titolo, di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, estorsione e accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti. Sedici delle persone destinatarie delle misure cautelari sono già detenute in carcere. Ricostruiti dagli investigatori vari episodi di spaccio all'interno della casa circondariale di Velletri e due episodi di estorsione, per percosse e minacce subite da uno degli indagati e da alcuni familiari, per forniture di sostanze stupefacenti non pagate, commessi tra gennaio e giugno scorso per un volume d'affari di circa 80mila euro. ANSA/US CARABINIERI +++ NPK +++ NO SALES, EDITORIAL USE ONLY +++