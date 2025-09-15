Memoria del governo su Almasri depositata in Giunta
Italy's Justice Minister Carlo Nordio (L) and Interior Minister Matteo Piantedosi react during a government briefing over the case of Libyan General Osama Najim Almasri, at the Senate, Rome, Italy, 05 February 2025. On 21 January the Italian government released and repatriated Almasri after a brief detention over an International Criminal Court (ICC) arrest warrant. The general is wanted by the ICC over allegations of war crimes and crimes against humanity. ANSA/FABIO FRUSTACI
ROMA, 15 SET - E' stata depositata alla Giunta per le autorizzazioni a procedere, a quanto si apprende, la memoria difensiva congiunta del sottosegretario Alfredo Mantovano e dei ministri di Giustizia e Interno, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, sul caso Almasri. Le carte inviate verranno discusse nella riunione dell'organismo in programma mercoledì.
