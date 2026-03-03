Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Meloni, voto alle donne uno dei momenti fondativi dell'Italia di oggi

AA

ROMA, 03 MAR - "Noi siamo qui per celebrare uno dei momenti fondativi dell'Italia di oggi, e di quello che siamo in fondo, come nazione, e cioè gli 80 anni del primo voto alle donne. Lo facciamo a pochi giorni dall'anniversario di una data che prima ancora del 2 giugno ha segnato la svolta, e cioè il 10 marzo 1946, il giorno in cui si sono svolte le prime elezioni amministrative in Italia con la partecipazione di uomini e donne, quindi con il suffragio universale". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo all'evento '1946-2026 Voto alle donne. La democrazia compie ottant'anni' in corso al Foro Italico a Roma. "Grazie a quella giornata - ha ricordato la premier - sei donne al tempo hanno potuto indossare per la prima volta quella stessa fascia tricolore e oggi si vedono qui rappresentate da tante altre. Il 10 marzo del '46 è stato solo il primo" passaggio di "un viaggio che in fondo non si è ancora concluso. Perché è stato scandito da molte altre tappe decisive, tra le quali ovviamente non possiamo non citare il referendum istituzionale che ha decretato la nascita della Repubblica e l'ingresso delle prime 21 donne nelle istituzioni parlamentari".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario