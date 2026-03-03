Meloni, voto alle donne uno dei momenti fondativi dell'Italia di oggi

ROMA, 03 MAR - "Noi siamo qui per celebrare uno dei momenti fondativi dell'Italia di oggi, e di quello che siamo in fondo, come nazione, e cioè gli 80 anni del primo voto alle donne. Lo facciamo a pochi giorni dall'anniversario di una data che prima ancora del 2 giugno ha segnato la svolta, e cioè il 10 marzo 1946, il giorno in cui si sono svolte le prime elezioni amministrative in Italia con la partecipazione di uomini e donne, quindi con il suffragio universale". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo all'evento '1946-2026 Voto alle donne. La democrazia compie ottant'anni' in corso al Foro Italico a Roma. "Grazie a quella giornata - ha ricordato la premier - sei donne al tempo hanno potuto indossare per la prima volta quella stessa fascia tricolore e oggi si vedono qui rappresentate da tante altre. Il 10 marzo del '46 è stato solo il primo" passaggio di "un viaggio che in fondo non si è ancora concluso. Perché è stato scandito da molte altre tappe decisive, tra le quali ovviamente non possiamo non citare il referendum istituzionale che ha decretato la nascita della Repubblica e l'ingresso delle prime 21 donne nelle istituzioni parlamentari".