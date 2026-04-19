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Meloni, vicina ad agente ferito, non arretriamo davanti a chi semina violenza

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ROMA, 19 APR - "Esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza al funzionario della Polizia di Stato ferito da una bottiglia di vetro lanciata durante il corteo degli anarchici scesi in piazza in solidarietà ad Alfredo Cospito. A chi pensa di intimidire lo Stato con la violenza diciamo una cosa semplice: non ci riuscirete. Il Governo è al fianco delle Forze dell'ordine e non arretrerà di un passo davanti a chi semina violenza, caos e paura". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

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