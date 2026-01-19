Meloni vede Lee, apprezzo il suo pragmatismo orientato a ridurre le tensioni

SEUL, 19 GEN - "Ci siamo confrontati sulla situazione dell'Indo-Pacifico, e ho espresso al presidente Lee il mio apprezzamento per il suo approccio che considero molto pragmatico, molto costruttivo. C'è bisogno di leader pragmatici e costruttivi in un tempo come questo, orientato a ridurre le tensioni". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte con il presidente coreano Lee Jae-Myung al termine del bilaterale alla Blue House di Seul. Anche in apertura dell'incontro la premier aveva sottolineato che a Roma "interessa molto rafforzare il dialogo politico" e si era detta "molto interessata ad avere il suo punto di vista, particolarmente per quello che riguarda questa area del mondo". Italia e Corea condividono "la necessità di rafforzare il coordinamento non solo a livello bilaterale ma anche nei forum bilaterali" e pure "un maggiore coinvolgimento e una maggiore cooperazione tra la Corea e i partner del G7. Abbiamo discusso ovviamente dei legami sempre più evidenti tra la sicurezza europea e quella dell'Indo-Pacifico, a partire dai riflessi della guerra in Ucraina. E ci siamo soffermati anche sulle opportunità di collaborazione nuova che abbiamo a livello internazionale. Tra queste, sicuramente, abbiamo ragionato della possibilità di collaborare insieme in Africa, dove riteniamo che Italia e Corea possano unire capacità, tecnologie, formazione, investimenti. I nostri team lavoreranno per individuare dei progetti specifici nelle nazioni che sono già coinvolte dal piano Mattei per l'Africa e il piano italiano di cooperazione con le nazioni africane, facendo leva anche sugli strumenti finanziari che abbiamo messo in campo con la Banca Mondiale, con la Banca Africana di Sviluppo". L'incontro di Seul, che chiude la missione in Asia della premier, può essere "l'inizio di un dialogo politico più strutturato per affrontare insieme sfide che sono particolarmente complesse. E quindi immagino questa visita come l'inizio di un rapporto nuovo, anche di dialogo politico, anche di livello personale".