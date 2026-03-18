Meloni vede Giorgetti, focus sul dossier carburanti
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ROMA, 18 MAR - Incontro a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. A quanto si apprende, al centro della riunione che si è tenuta in mattinata c'è stato il dossier carburanti, a cui il governo lavora per l'innalzamento dei prezzi dopo la crisi in Medio Oriente per la guerra in Iran, con un faro anche su possibili fenomeni di speculazione.
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