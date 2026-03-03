Giornale di Brescia
Italia e Estero

Meloni vede Eni e Snam, focus su sicurezza energetica e azioni di mitigazione

ROMA, 03 MAR - Nel secondo incontro a Palazzo Chigi, presieduto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla crisi in Medio Oriente dopo l'attacco all'Iran, a ministri e sottosegretari presenti al primo "si sono aggiunti gli amministratori delegati di Eni Claudio Descalzi e di Snam Agostino Scornajenchi" ed "è stato affrontato il tema della sicurezza energetica, con un'analisi dell'impatto attuale e potenziale delle ostilità sui mercati dell'energia e sull'economia, nonché delle possibili azioni di mitigazione che il governo potrebbe adottare nel breve e medio periodo". Lo riferisce la nota di Palazzo Chigi al termine dei vertici.

