Meloni, Università di Bologna lede i doveri costituzionali
AA
(SEGUE) - ROMA, 01 DIC - "Ritengo che la decisione assunta dal Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna di negare l'attivazione di un percorso di studi per i giovani ufficiali dell'Esercito Italiano sia un atto incomprensibile e gravemente sbagliato". Lo afferma in una dichiarazione la premier Giorgia Meloni, secondo cui si tratta "non solo di una scelta inaccettabile, ma di un gesto lesivo dei doveri costituzionali che fondano l'autonomia dell'Università". (SEGUE).
