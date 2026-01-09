Meloni, Ue parli con la Russia ma non in ordine sparso, sì ad un inviato speciale

ROMA, 09 GEN - "In questo caso penso che Macron abbia ragione, credo che sia il momento in cui anche l'Ue parli con la Russia" ma "se l'Europa decide di parlare con solo una delle due parti in campo temo che il contributo che può portare sia limitato. Il problema è chi deve farlo. Se noi facessimo l'errore di riaprire le interlocuzioni con la Russia e di andare in ordine sparso faremmo un favore a Putin. L'ultima cosa che voglio fare nella vita è un favore a Putin". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella tradizionale conferenza stampa di fine anno. "Sono favorevole all'indicazione di un inviato speciale dell'Ue sull'Ucraina", ha aggiunto. "Mi pare prematuro - ha poi detto ancora - l'ingresso della Russia nel G7, ma sono temi che si apriranno quando ci sarà una pace".