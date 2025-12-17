Giornale di Brescia
Meloni, tutt'altro che semplice una soluzione sostenibile sugli asset

ROMA, 17 DIC - Il Consiglio Ue "è chiamato ad assicurare la continuità del sostegno finanziario" all'Ucraina con la "soluzione più sostenibile per i Paesi membri nel breve e lungo periodo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue, parlando della decisione sull'eventuale uso degli asset russi congelati. "Trovare una soluzione sostenibile - ha aggiunto - sarà tutt'altro che semplice".

Argomenti
ROMA

