Meloni, tragedia di Cras-Montana ha colpito tutti, vicini alle famiglie

ROMA, 05 GEN - "Le immagini dell'arrivo in Italia delle vittime della tragedia di Crans-Montana hanno colpito profondamente tutti noi. In questo momento di grande dolore desidero esprimere ancora una volta il mio cordoglio alle famiglie delle vittime, che con dignità e forza stanno affrontando un momento devastante. A voi va la nostra più sincera vicinanza". Lo scrive la premier Giorgia Meloni sui social.

Argomenti
ROMA

