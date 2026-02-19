Giornale di Brescia
Meloni, tentativo di trascinare il referendum in una lotta nel fango

ROMA, 19 FEB - "Io penso che sia molto importante che questa campagna elettorale referendaria rimanga sul merito di quello di cui noi stiamo parlando. Vedo un tentativo di trascinarla in una sorta di lotta nel fango. Mi pare che sia un tentativo che interessa più quelli che hanno una difficoltà ad attaccare una riforma che in passato hanno per varie parti sostenuto e proposto. Credo che sicuramente non convenga a chi come noi ritiene di aver fatto banalmente una riforma di buon senso". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una intervista a SkyTg24. "Non è una riforma di destra o di sinistra, proprio lo dimostra proprio il fatto che è stata negli anni e nei decenni proposta dalle più svariate componenti politiche".

ROMA

