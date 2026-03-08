Meloni, talento e contributo delle donne forza decisiva per crescita Nazione

ROMA, 08 MAR - "L'8 marzo richiama tutti a una responsabilità che non vale un solo giorno, ma ogni giorno: continuare a costruire un'Italia nella quale nessuna donna debba scegliere tra libertà, lavoro, famiglia e realizzazione personale. Il talento, la determinazione e il contributo delle donne sono una forza decisiva per la crescita della Nazione". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ricordando come "in questi anni abbiamo lavorato anche in questa direzione". "Alcuni risultati - sottolinea - cominciano a vedersi. Tra questi, il livello più alto di sempre di occupazione femminile raggiunto in Italia, un traguardo di cui sono particolarmente fiera. La strada da percorrere resta ancora lunga, ma l'obiettivo è chiaro: rimuovere ostacoli, garantire pari opportunità, consentire a ogni donna di esprimere pienamente il proprio valore. È questo, forse, il senso più autentico dell'8 marzo", conclude.