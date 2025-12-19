Giornale di Brescia
Meloni, 'sulle risorse all'Ucraina ha prevalso il buon senso'

BRUXELLES, 19 DIC - "Sono contenta che abbia prevalso il buon senso, che si sia riusciti a garantire le risorse che sono necessarie ma a farlo con una soluzione che ha una base solida sul piano giuridico e finanziario". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ai cronisti in merito all'intesa in Ue sul prestito da 90 miliardi all'Ucraina.

BRUXELLES

