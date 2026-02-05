Meloni, sulla sicurezza serve approccio più duro

ROMA, 05 FEB - "Non penso che esista una strategia per impedire che il governo possa essere efficace sulla sicurezza e poi prendersela con il governo, come sembra che delle volte la sinistra faccia. Ma c'è un problema di mentalità sbagliata, serve un approccio più duro, e serve un approccio più duro da parte di tutti coloro che sono coinvolti nel garantire la sicurezza dei cittadini a ogni livello". Così la premier Giorgia Meloni, ospite di Dritto e rovescio, su Rete4, dopo aver fatto l'esempio di un uomo arrestato "qualche mese fa ad Acerra" grazie a "un provvedimento molto efficace fatto dal governo sulla Terra dei Fuochi", e poi "poche ore dopo era libero".