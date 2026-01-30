Meloni, sul lavoro ancora notizie positive, avanti su questa strada

ROMA, 30 GEN - "Ancora notizie positive sul fronte lavoro. I dati Istat di dicembre confermano un dato chiaro: il tasso di disoccupazione scende al 5,6%, il livello più basso dall'inizio delle serie storiche nel 2004. Su base annua, il numero degli occupati è in aumento e sempre più persone rientrano nel mercato del lavoro. È la direzione giusta: più lavoro, più stabilità, più opportunità. Continueremo su questa strada". Così sui social la premier Giorgia Meloni