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Meloni, sul gas russo capisco Descalzi ma serve fare attenzione

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ROMA, 14 APR - "Descalzi è un operatore del settore", capisco il suo punto di vista, "io continuo a sperare che quando il problema si dovesse porre noi saremo riusciti" a raggiungere la "pace in Ucraina". "Ma" sul gas russo "dobbiamo fare molta attenzione a come ci muoviamo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa a Verona.

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