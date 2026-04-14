Meloni, sul gas russo capisco Descalzi ma serve fare attenzione

ROMA, 14 APR - "Descalzi è un operatore del settore", capisco il suo punto di vista, "io continuo a sperare che quando il problema si dovesse porre noi saremo riusciti" a raggiungere la "pace in Ucraina". "Ma" sul gas russo "dobbiamo fare molta attenzione a come ci muoviamo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa a Verona.